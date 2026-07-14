Controlado el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona) tras quemar unas 154 hectáreas

El incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) este lunes - AGENTS RURALS

TARRAGONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han logrado controlar el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona) este martes a las 18 horas después haber quemado unas 154 hectáreas de masa forestal, según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio se inició el domingo y los bomberos lograron estabilizarlo este lunes por la tarde.

Sobre el terreno siguen trabajando 19 dotaciones para acabar de extinguirlo.