Controlado el incendio de la nave industrial de Reus (Tarragona) que ha provocado confinamientos

El incendio que ha afectado a una nave industrial en Reus (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El incendio de una nave industrial en la calle de l'Alcalde Pasqual en Reus (Tarragona) que ha afectado al techo del edificio y ha obligado a confinar viviendas cercanas ha sido controlado, según ha informado Bombers de la Generalitat vía X.

Bombers ha desplazado 17 dotaciones para trabajar en su extinción después de recibir el aviso a las 6.17 horas de la mañana de este sábado y han calificado como controlado el incendio sobre las 15 horas.

Según ha explicado el cuerpo 15 dotaciones siguen trabajando con línea de agua desde el exterior y están revisando la estructura junto con técnicos del ayuntamiento.