Controlado de madrugada el fuego que ha quemado 3 naves en un polígono de Malgrat (Barcelona)

Incendio declarado en un polígono de Malgrat de Mar (Barcelona) este miércoles por la noche - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado este jueves sobre las 2.30 horas el incendio declarado este miércoles por la noche que ha quemado 3 naves industriales en Malgrat de Mar (Barcelona).

Los Bombers de la Generalitat, que se han desplegado en el lugar con 17 dotaciones, han ido desescalando el dispositivo operativo y retirando vehículos a lo largo de la noche "dada la buena evolución de la situación", han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Desde primera hora de este jueves mantienen un dispositivo de 4 dotaciones de los parques más cercanos, que realizan funciones de retaguardia y vigilancia.