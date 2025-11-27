Controlan la fuga de gas de un bloque de pisos en Sant Boi (Barcelona) y desconfinan a los vecinos

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlada la fuga de gas que se ha producido este jueves a mediodía en una zona de obras de la calle Francesc Macià de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), por lo que los vecinos que estaban confinados por precaución ya han podido salir.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, los técnicos han logrado cortar la fuga y los bomberos están realizando mediciones en las viviendas para confirmar que la zona es segura.

El aviso se ha producido a las 13.03 horas y se han desplazado dos dotaciones terrestres.