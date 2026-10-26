Convergents no logra las firmas para concurrir en Barcelona y se presentará sólo en Tarragona

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BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Convergents, la formación del exconseller Germà Gordó, no ha logrado reunir las firmar necesarias para poder concurrir por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sí lo hará por Tarragona.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que habían conseguido las firmas para presentarse en Tarragona, Lleida y Girona, pero no en Barcelona al disponer sólo de 10 días tras haberse roto la semana pasada las negociaciones que mantenían con Junts para ir juntos.

"En 9 días era imposible. Dado que no nos podíamos presentar en toda Catalunya, hemos decidido presentarnos sslo en Tarragona", destacan.

CENTRAR SUS ESFUERZOS EN TARRAGONA

Pese a tener las firmas necesarias para poder concurrir también en Girona y Lleida, la formación ha decidido concentrar sus esfuerzos en la demarcación de Tarragona, donde tienen 2 alcaldes y 10 concejales.

"No tiene sentido triplicar esfuerzos si no nos presentar en toda Catalunya", añaden la citadas fuentes.

Pese a haberse roto las negociaciones con Junts para presentarse juntos a las generales, ambas formaciones sí tienen un acuerdo que prevé candidaturas conjuntas en unas 60 poblaciones de cara a las elecciones municipales de 2027.