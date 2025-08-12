Convocan una concentración en Barcelona contra el "asesinato sistemático" de periodistas en Gaza

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Periodistas catalanes han convocado una concentración este miércoles a las 19 horas en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra el "asesinato sistemático" de compañeros en Gaza por parte del ejército israelí.

A la concentración se han adherido comités de empresa y profesionales, sindicatos, entidades, colegios profesionales y medios de comunicación catalanes, informan los organizadores.

El acto llega tras el asesinato de los periodistas de Al-Jazeera en Gaza durante un bombardeo israelí en las inmediaciones del hospital Al Shifa, entre los cuales el corresponsal Anas Al-Sharif.

Los impulsores critican que Israel "no quiere testigos del genocidio" y recuerdan que, desde el 7 de octubre de 2023, al menos 238 periodistas han sido asesinados en la Franja de Gaza.

La protesta se adhiere a la concentración que convocan la Comunidad Palestina de Catalunya y la coalición Prou Complicitat, a la misma hora y ubicación.