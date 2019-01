Cor de Cors llevará clásicos del gospel este domingo a Santa Maria del Pi de Barcelona

Publicado 10/01/2019 14:45:48 CET

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo Cor de Cors Gospel llevará clásicos de este género musical a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona en un concierto a las 18.30 horas de este domingo en que 200 cantores darán vida a canciones como 'Aleluya' y 'I surrender'.

Tras el concierto que protagonizaron el año pasado junto al director de The 100 Voices of Gospel, Malik Young, y el cantante de country Fabio Canu, el grupo volverá a subir al escenario en un concierto cuyas entradas solo pueden adquirirse desde la web de la promotora Poema.

Cor de Cors, que surgió de la voluntad de crear un gran coro de gospel en Barcelona, es un proyecto dirigido por Joan G. Casanovas que reúne voces de distintos coros de Barcelona para interpretar grandes clásicos como 'Swing Low, Sweet Chariot', 'Oh, When the Saints Go Marching In', 'Precious Lord' y 'Em Dones Força'.