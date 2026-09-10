El Cor Jove de l'Orfeó Català actúa en la T1 del Aeropuerto de Barcelona

Actuación del Cor Jove de l'Orfeó Català en la T1 - AENA

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cor Jove de l'Orfeó Català, del Palau de la Música Catalana, actuó este miércoles en la T1 del Aeropuerto de Barcelona en el marco del programa 'Aena con la música' cuyo objetivo es "acercar la música y la cultura a los usuarios de los aeropuertos".

La actuación tuvo lugar en el hall de llegadas de la Terminal T1 y estuvo dirigida por director de la formación, Pablo Larraz Dalmases, informa Aena en un comunicado este jueves.

El recital contó también con la participación del pianista Paul Perera y de un coro integrado por 60 personas.