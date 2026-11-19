Maria Cardellach - SALVADOR CARDÚS ROS

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coro infantil Maria Cardellach debutará este viernes en Terrassa (Barcelona) durante un concierto solidario de Funeduca junto al Cor Montserrat, coincidiendo con el Día Universal de la Infancia, y la recaudación se destinará a actividades infantiles de la fundación.

Lleva el nombre de Maria Cardellach, fallecida en agosto de 2025 y que fue la promotora de la creación del coro, informa la fundación en un comunicado.

Ella estuvo vinculada al mundo del canto coral desde joven y había cantado en la Coral Santa Cecília, en el Registre 23, el Quartet de Nou, la Coral de Matadepera y la Coral de Belles Arts de Sabadell.

Este coro nació el curso pasado como una actividad para los niños de Funeduca, entidad socioeducativa de Terrassa.

JUNTO AL COR MONTSERRAT

El concierto, a las 19.00 en la parroquia Sant Josep de Can Palet, empezará con unas palabras del presidente de Funeduca, Jordi Fàbregas; de la miembro del patronato Pepi Costa, y del sociólogo y escritor Salvador Cardús, marido de Cardellach, en nombre de la familia.

Tras el estreno del Cor Cardellach con tres canciones, actuará el Cor Montserrat, dirigido por Rosa M. Ribera, con Daniel Garcia al piano y la soprano solista Anna Basagaña.