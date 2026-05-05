Cornellà (CUP) niega una crisis de seguridad en Catalunya y pide "huir de discursos alarmistas"

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha pedido "huir de discursos alarmistas y racistas que la extrema derecha aprovecha para generar más preocupación y más miedo" ante los sucesos violentos ocurridos en los últimos días en Catalunya, y ha negado que haya una crisis de seguridad.

En rueda de prensa este martes, ha asegurado que las cifras muestran que "no hay un aumento descontrolado de la delincuencia, pero sí una degradación de las condiciones de vida de la gente", con un aumento de la pobreza, dificultad en el acceso a la vivienda, precariedad laboral y aumento de los precios de la alimentación y los servicios básicos, ha enumerado.

"Aquí hay que situar el debate, porque este sí que es un debate real. Y no señalar a colectivos vulnerables o con trastornos y alimentar estos discursos de extrema derecha", ha afirmado Cornellà, que ha añadido que muchos de estos discursos se acaban inventando 'fake news' y generando noticias falsas o manipuladas para extender el miedo.

También ha reclamado "más contundencia" a la Mesa del Parlament y a la Comisión del Estatuto del Diputado contra los discursos de odio, después del episodio ocurrido en el pleno de la semana pasada, cuando el diputado de Vox Alberto Tarradas amenazó a la diputada de ERC Najat Driouech con una futura deportación.

COMISIÓN DEL ESTATUTO DEL DIPUTADO

Cornellà ha explicado que se han puesto en contacto con la Mesa de la Comisión porque no se está convocando una sesión cuando hay casos acumulados en los últimos meses, por lo que ha pedido que sea más eficaz.

"No puede ser que entren expedientes desde hace meses y no pase absolutamente nada. Después, la extrema derecha se siente impune y sube aún más el tono", ha avisado.

El diputado 'cupaire' ha reclamado a la Mesa que sean mucho más contundentes en los plenos tras producirse discursos de odio, ya que considera que deberían de "intervenir de una manera mucho más dura y que los diputados fuesen expulsados del hemiciclo cuando se traspasan las líneas rojas".

"No es la primera vez. La Mesa actúa de una manera demasiado prudente", ha lamentado Cornellà, que ha insistido en que eso provoca que estas líneas rojas se superen cada vez más y sean señalados más diputados.

LIBERTAD A ACTIVISTAS DE LA FLOTILLA

En cuanto a la prórroga de la detención por parte de Israel de dos activistas de la Global Summud Flotilla, Cornellà ha reclamado su inmediata puesta en libertad y ha instado al Govern, Gobierno central y las instituciones europeas a posicionarse para defender los derechos humanos y que pedir la liberación de los activistas, que están "sufriendo torturas y siendo represaliados".

Cornellà también ha emplazado al Govern a sentarse a hablar con los sindicatos educativos en huelga y parar el plan piloto para que haya agentes de los Mossos d'Esquadra en algunas escuelas e institutos, y ha acusado al Ejecutivo catalán de "profundizar en una deriva que pone en riesgo el modelo de escuela catalana".

En cuanto a movilidad, ha criticado que Rodalies vuelva a ser de pago cuando se ofrece un servicio "muy precario e inestable", y ha acusado al Govern de resignarse a seguir las órdenes del Ministerio y volver a cobrar por los billetes pese a que aún no se ha restablecido el 100% del servicio tras el accidente de Gelida (Barcelona).

También ha criticado que el Ejecutivo de Salvador Illa haya decidido prorrogar 6 años las concesiones de los autobuses interurbanos, en lugar de impulsar una empresa pública de autobuses y "garantizar un buen servicio", como ocurre en País Vasco.