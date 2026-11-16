Coronas (ERC) afirma que revisarán el dispositivo del desalojo de la acampada de plaza Catalunya

Coronas y Castellana en rueda de prensa este lunes. - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas, ha afirmado que revisarán cómo se ha hecho el dispositivo de la Guardia Urbana para desalojar la acampada por la vivienda de plaza Catalunya para saber "si ha sido garantista con seguridad y proporcionalidad" en actuaciones de este tipo.

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes junto al también concejal y portavoz del grupo, Jordi Castellana, para presentar las iniciativas a la Comisión única de este miércoles previa al pleno de noviembre.

"Somos conscientes de que había personas sin hogar que han ido incorporándose a la acampada y queremos saber si se les ha dado alternativa para realojarse", ha añadido.

PROPUESTAS

Sobre las propuestas que llevarán a la comisión, Coronas ha destacado que pedirán al gobierno municipal que defienda a los vecinos afectados por el socavón en el Putxet por el cual algunos aún no han podido volver a sus casas.

"El Ayuntamiento no se puede desentender de la situación aunque no sean sus obras. Tiene que defender a los vecinos y exigir a la Generalitat que cumpla con sus responsabilidades. Por ello pedimos ampliar las ayudas a los comercios prevista en 100.000 euros, así como conocer si se han abonado ya o no, y pedimos que se reduzca el impacto de las obras", ha sostenido.