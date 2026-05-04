Coronas (ERC) declara este miércoles en la AN por agresiones sufridas en la Flotilla

Archivo - El presidente de ERC. Oriol Junqueras y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany reciben al concejal en Barcelona Jordi Coronas, acompañados de militantes del partido en la sede de ERC, a 6 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (Espa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas declarará este miércoles ante la Audiencia Nacional (AN) como denunciante por agresiones sufridas como capitán de uno de los barcos de la Global Summud Flotilla en octubre de 2025.

En un comunicado este lunes, el partido ha explicado que Coronas ha denunciado a "diversos miembros del Gobierno sionista de Israel" y mandos militares a raíz de las agresiones que sufrió durante su participación en la Flotilla por parte del ejército israelí.

A su declaración le acompañarán el vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, y la diputada republicana en el Congreso Pilar Vallugera.