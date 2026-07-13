Correos instala un nuevo punto de recogida Citypaq en Terrassa (Barcelona)

Punto Citipaq de Correos - CORREOS

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Correos ha instalado un nuevo punto de recogida de paquetes Citypaq en Terrassa (Barcelona), en el número 71 de la avenida Madrid, informa en un comunicado este lunes.

La empresa ha explicado que el nuevo punto de recogida y depósito de paquetes complementa los servicios que ofrece y "permite a los usuarios gestionar sus envíos con total flexibilidad".

El punto también permite realizar envíos pagando el servicio en la aplicación o en la web de Correos, y devolver paquetes si el comercio ha facilitado un código previamente registrado.