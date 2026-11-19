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LLEIDA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos permite a la ciudadanía y las empresas contratar un servicio para utilizar las oficinas de la provincia de Lleida como puntos de entrega para los paquetes y así evitar "las entregas fallidas en el domicilio" y facilitar la recogida de los envíos, informa este jueves en un comunicado.

El servicio, bajo el nombre de 'Buzón Ecommerce', está disponible en la red de 25 puntos de atención de Correos de Lleida y de las más de 2.300 restantes en España, con independencia del operador logístico encargado de la distribución del paquete.

La contratación permite al usuario incluir 4 personas como beneficiarias para recibir los envíos y autorizar a 3 personas para recoger los envíos en su nombre, y se contrata por un periodo de un año y con un máximo de 30 envíos.