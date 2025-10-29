Cortada la C-32 y la Ronda de Dalt en Cornellà (Barcelona) por manifestación

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La C-32 y la Ronda de Dalt en Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha quedado cortada a causa de una manifestación desde este miércoles a las 7.31 horas.

Se producen retenciones en la C-32 y la Ronda de Dalt de Gavà a Cornellà en sentido Barcelona y en la ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Cornellà (Barcelona) en sentido Llobregat, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que en la C-31 hay lentitud y paros de Viladecans a El Prat de Llobregat (Barcelona) en sentido Barcelona.