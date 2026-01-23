Cortada la C-43 entre Gandesa y Pinell de Brai (Tarragona) por un camión volcado

Camión volcado en la C-43 - TRÀNSIT

TARRAGONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La C-43 entre Gandesa y Pinell de Brai (Tarragona) está cortada este viernes por la mañana a causa de un accidente con un camión implicado que ha volcado, sin provocar ningún herido, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incidente se ha producido sobre las 8.00 horas y se trata de un camión con remolque que transporta cartón.

Por ello, se hacen desvíos a Gandesa y en el cruce de la C-12 con la C-43, y la salida Pinell de Brai hacia la C-43 también está cortada.