Cortada la C-58 en ambos sentidos en Sant Quirze (Barcelona) por la huelga de docentes - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La C-58 ha quedado cortada en ambos en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) a causa de la huelga de docentes este jueves sobre las 7.50 horas.
A raíz del incidente se acumulan 7,5 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
En esta cuarta jornada de protestas de la huelga descentralizada de Educación se esperan cortes en carreteras de Girona, Maresme y el Vallès Occidental y Oriental.