Cortada la AP-7 en Ametlla de Mar (Tarragona) en sentido sur por un camión accidentado - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en Ametlla de Mar (Tarragona) en sentido sur ha quedado cortada por un camión accidentado que ha quedado atravesado en la vía este martes sobre las 4.40 horas.

A raíz del accidente, del cual el conductor del camión ha salido ileso, se hacen desvíos por la salida 281 y se acumulan 0,5 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro apunte en 'X', los Bombers han señalado que han activado 2 dotaciones y que han esperado a la llegada del servicio de mantenimiento de carreteras y de las grúas necesarias para retirar el camión.