Cortada la AP-7 entre L'Ampolla y L'Ametlla de Mar (Tarragona) para retirar un camión accidentado

TARRAGONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 se ha cortado este domingo sobre las 14 horas en ambos sentidos entre L'Ampolla y L'Ametlla de Mar (Tarragona), a causa de los trabajos que se están realizando para retirar un camión cisterna que volcó este sábado en esta vía.

El tránsito se desvía por la N-340, que registra dos kilómetros de retención en sentido norte, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en X recogido por Europa Press.

Bombers de la Generalitat ha informado también vía X que han desplazado 4 dotaciones al punto donde se encuentra el camión cisterna accidentado, con el Furgón de Riesgo Químico y personal del Grupo de Intervenciones de Riesgos Tecnológicos para supervisar las maniobras de trasvase y retirada del camión de la vía.