Cortada la AP-7 en Riudellots de la Selva en dirección Girona por un accidente

GIRONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico ha obligado a cortar la circulación este martes por la tarde en la AP-7 a la altura de Riudellots de la Selva en dirección Girona, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Fuentes de Trànsit han explicado a Europa Press que dos camiones se han visto implicados en el accidente, que se ha producido sobre las 17 en el punto kilométrico 72, y los servicios de emergencias ya trabajan sobre el lugar.

Hay unos 3 kilómetros de retenciones y Trànsit recomienda como vías alternativas la C-32 Norte o la A-2, así como la C-35.