Cortada la AP-7 en El Vendrell (Tarragona) para retirar el camión accidentado este martes

Cortada la AP-7 en El Vendrell (Tarragona) para retirar el camión accidentado de este martes - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

TARRAGONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha cortado a las 10.23 horas de este miércoles la AP-7 en El Vendrell (Tarragona) en sentido sur a la altura de la salida 31 para retirar el camión que transportaba una grúa excavadora accidentado este martes en Roda de Berà (Tarragona), que provocó que 16 vehículos más se vieran implicados en un incidente que ha dejado un herido grave.

Se hacen desvíos hacia la N-340 y la A-7, además de la AP-2 y la A-27 en sentido sur, y en la AP-7 siguen dos carriles cortados en Roda de Berà en sentido Tarragona por la retirada del camión accidentado, informan el SCT en un comunicado.

En la AP-7 en Roda de Berà en sentido sur aún se mantienen 4 kilómetros de colas, y en sentido norte hay 2 kilómetros de retención.