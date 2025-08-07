Cortada la calle Muntaner de Barcelona durante 13 meses por las obras de la L8 de FGC

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha explicado que las obras de prolongación de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) obligan a cortar la calle Muntaner de Barcelona entre las calles Laforja y Marià Cubí durante 13 meses, en un comunicado este jueves.

El corte, que se iniciará este domingo, debe servir para construir una de las salidas de emergencia del futuro túnel del nuevo tramo de FGC y los conductores deberán desviarse por itinerarios alternativos.

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona han acordado varias medidas como un cambio de sentido de la calle Amigó entre Via Agusta y Travessera de Gràcia desde el pasado 27 de julio.

Además, desde este viernes se ampliará la capacidad de la Via Augusta en sentido Besòs entre Muntaner y Balmes, que contará con dos carriles por sentido.

También se ha reconfigurado el cruce con Balmes para ganar la capacidad del tráfico que baje por Muntaner, de forma que se pueda desviar por Via Augusta y recuperar el sentido mar en Balmes, y se habilitará el giro a la izquierda de Via Augusta hacia Balmes para mantener el sentido montaña.