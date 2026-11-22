Archivo - Tren de Rodalies de Catalunya - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R1 de Rodalies de Catalunya se ha interrumpido este domingo a última hora de la tarde entre las estaciones del Clot y Badalona por un incendio cerca de las vías.

Rodalies recomienda a los viajeros "usar medios de transporte alternativos", ha informado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

La avería de un tren ha interrumpido esta tarde la circulación de la R4 entre las estaciones de Montcada Bifurcació y Fabra i Puig, aunque el servicio ya ha sido restablecido en esta línea.