Cortada la circulación de trenes entre Artesa de Lleida y Juneda (Lleida) por un incendio

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado el Ferrocat en fase de prealerta a causa de un incendio que provoca un corte en la circulación de trenes este jueves entre las estaciones de Artesa de Lleida y Juneda (Lleida), informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 19.36 horas por un incendio en una zona de cañas cercana a las vías del tren en Puigverd de Lleida y para trabajar con seguridad han pedido cortar la tensión en la catenaria y parar la circulaciones de trenes.

Los bomberos trabajan con 2 dotaciones terrestres en las labores de extinción, que provocan afectaciones en las líneas R13 y R14, y el fuego ya está sido controlado.