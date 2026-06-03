Cortada la R8 y retrasos en R2, R2 Nord y R11 por robo de cobre entre Mollet y Granollers (Barcelona)

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona
Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 7:17
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BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La línea de Rodalies R8 está cortada en su totalidad y la R2, R2 Nord y R11 circulan con demoras por robo de cobre entre las estaciones de Mollet-Sant Fost y Granollers Centre (Barcelona) desde este miércoles a las 6.13 horas.

En la R8, se extiende el transporte alternativo por carretera a la totalidad de la línea, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los retrasos en R2, R2 Nord y R11 son de 30 minutos de media.

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