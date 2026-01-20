Cortadas 3 carreteras gerundenses por inundaciones este martes

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

3 carreteras de la provincia de Girona están cortadas a causa del temporal de lluvia que ha provocado inundaciones en diversas localidades gerundenses este martes.

En concreto, las vías cortadas son la C-252 entre Vilabertran y Peralada; la GI-644 en Forallac y la GIV-6546 en Palafrugell (Girona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Además, la BV-4024 en Guardiola de Berguedà (Barcelona) sigue cortada desde el sábado por la acumulación de nieve.