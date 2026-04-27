Cortadas la R1 y RG1 entre Santa Susanna y Maçanet (Girona) por un incendio cerca de las vías

Archivo - Prealerta Ferrocat de Protecció Civil - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

GIRONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación de Rodalies de las líneas R1 y RG1 está interrumpida este lunes a mediodía entre las estaciones de Santa Susanna y Maçanet Massanes (Girona) por un incendio cercano a las vías.

El aviso se ha producido a las 14.41 por un fuego cerca de la carretera de Malgrat (Barcelona), que quema principalmente matojos, si bien los Bombers de la Generalitat ya han logrado controlarlo, confirman fuentes del cuerpo a Europa Press.

No obstante, el fuego ha obligado a cortar la tensión de la catenaria.

En total, se han desplazado cuatro dotaciones de los bomberos que siguen en el lugar porque todavía hay algún foco activo.

Por su parte, Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat.