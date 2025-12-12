Cortadas la R2 Nord, R8 y R11 entre Mollet y Granollers (Barcelona) por incidencia en la catenaria

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

La circulación de las líneas de Rodalies R2 Nord, R8 y R11 está cortada entre las estaciones de Mollet Sant Fost y Granollers Centre (Barcelona) por una incidencia en la catenaria este viernes sobre las 6.57 horas.

En concreto, se ha producido una incidencia en la infraestructura de un tren en Mollet Sant Fost, ha informado Rodalies en un comunicado.

Se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones.