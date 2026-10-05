Cortadas las R2, R8 y R11 de Rodalies entre Granollers y Sant Andreu (Barcelona) por las lluvias

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R2, R8 y R11 de Rodalies están cortadas entre Granollers y Sant Andreu (Barcelona) desde este lunes a las 8.45 horas por la presencia de obstáculos en la vía debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al prelitoral de Barcelona.

Lo ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en donde han indicado que se trabaja para restablecer la circulación a la mayor brevedad.

Este lunes Rodalies iniciaba la jornada con afectaciones y cortes en más de la mitad de las líneas de Rodalies menos en la R2 Sud y en las líneas sur de Catalunya (R15, R16, R17,RT1, RT2,RL3 y RL4) para este lunes, las cuales funcionan con normalidad en todo su recorrido, a causa del temporal de lluvias.