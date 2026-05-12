Cortados 3 tramos de la AP-7 en Sant Cugat y Montornès (Barcelona) por la manifestación de docentes

Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 12 mayo 2026 8:17
BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 entre Sant Cugat del Vallès y el Papiol en sentido norte, entre Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola del Vallès en sentido sur y entre Montornès del Vallès y la Roca del Vallès (Barcelona) en sentido sur se han cortado por manifestación a raíz de la huelga de docentes este martes sobre las 8 horas.

Además, los docentes también han cortado dos tramos de la B-30 en Cerdanyola (Barcelona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Siguen cortadas desde primera hora cinco vías de acceso a Barcelona por la Ronda de Dalt, Ronda Litoral y C-31 desde L'Hospitalet, que se suman a la C-32 en Mataró y la C-17 en Malla (Barcelona).

