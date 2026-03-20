Cortados tres tramos del Eix Transversal entre Vic y Gurb (Barcelona) por la huelga de docentes

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Tres tramos de la C-25, conocida como Eix Transversal, entre Vic y Gurb (Barcelona) están cortados por la quinta jornada de huelga de los docentes este viernes sobre las 7.50 horas.
También han cortado la C-17 en Malla y entre Gurb y les Masies de Voltregà y la C-25 entre Manresa y Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Aún sigue cortada la C-32 entre Esplugues de Barcelona y la capital catalana y los demás accesos a la ciudad están reabiertos a excepción del corte en la avenida Diagonal en ambos sentidos a la altura de la Zona Universitaria.