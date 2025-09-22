Cortan por la noche la circulación por los ramales del enlace 26 de la AP-7 en Gelida (Barcelona)

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación del firme de la autopista AP-7, a su paso por Gelida (Barcelona), obligan a cortar desde este lunes y hasta el próximo 3 de octubre los ramales de entrada y salida del enlace 26 en horario nocturno.

El cierre de la calzada se realizará entras las 22 y las 6 horas y los cortes se producirán en fases sucesivas para cada uno de los márgenes de la autopista, de modo que los ramales del otro lado queden operativos, según ha informado el Gobierno en un comunicado.

Además, los enlaces 25 y 27 de la autopista estarán disponibles para el acceso a Gelida, y "todos estos itinerarios alternativos serán convenientemente señalizados".

Las obras consisten en instalar un nuevo pavimento fonoreductor que permitirá disminuir la contaminación acústica al paso por la población, lo que incluye operaciones de fresado, reposición del firme y repintado de marcas viales.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 519.000 euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.