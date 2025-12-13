La Costa Brava (Girona) cierra su "mejor temporada" de cruceros con 80 escalas y 69.000 pasajeros

Cierre de la temporada este sábado - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Palamós y Roses (Girona) han cerrado "la mejor temporada de cruceros" con 80 escalas (un 27% más que el año pasado), 69.000 pasajeros (+23%) y un impacto económico estimado de 6,6 de millones de euros para el territorio (+29%).

El puerto de Palamós cierra con 65.000 pasajeros y 65 escalas, y el de Roses con 4.000 pasajeros y 15 escalas, informa este sábado el Departament de Territorio de la Generalitat en un comunicado.

La mayor afluencia de escalas en Palamós y Roses se dio en mayo, septiembre y octubre, "impulsando la desestacionalización del turismo en temporada baja".

El mercado europeo ha crecido, con un 65% de procedencia de los cruceros (Alemania, Francia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suiza), mientras que el mercado norteamericano ha logrado un 35%.

El secretario de Movilidad y presidente de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, y los alcaldes de Palamós y de Roses, Maria Puig y Josep M.Martínez, han cerrado este sábado la temporada de cruceros 2025 de la Costa Brava con la escala inaugural del crucero 'AIDAluna'.