Covestro organiza una parada programada en sus instalaciones en Tarragona

Archivo - Planta de Covestro en Tarragona. - COVESTRO - Archivo

TARRAGONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Covestro ha anunciado que realiza una parada programada entre este lunes y el 28 de noviembre en sus instalaciones en Tarragona para continuar reforzando la seguridad y la eficiencia, en un comunicado este lunes.

En concreto, se llevará a cabo una parada técnica programada en todas sus plantas del complejo, para lo cual se espera una participación media de 450 profesionales cada día, con picos de actividad que pueden llegar a implicar hasta 600 personas trabajando en el centro.

Este tipo de paradas son una práctica habitual en la industria química y forman parte de los ciclos de mantenimiento y de "mejora continua" de las instalaciones.

El director general de Covestro España, Andrea Firenze, ha explicado que la intervención refleja el "firme compromiso con la mejora continua y la excelencia operativa".

El objetivo es asegurar la fiabilidad de los equipos y sistemas, incorporar tecnologías más eficientes y sostenibles, y mantener los máximos estándares de seguridad.