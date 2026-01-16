El Creaf alerta de posibles afectaciones a la investigación si EE.UU. "se apropia" de Groenlandia

Archivo - Groenlandia en una foto de Sergi Pla, durante una de sus exposiciones. - SERGI PLA - CREAF - Archivo

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS)

Expertos del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han apelado a la colaboración internacional científica en Groenlandia, y han advertido de que la investigación podría verse seriamente afectada si Estados Unidos "se apropia" de este territorio.

El investigador del Creaf Sergi Pla, que hace más de 30 años que viaja por Groenlandia, asegura que "podrían aparecer cambios legales sobre el acceso a las zonas, permisos para muestrear y otras posibles en las fronteras" que limitarían los estudios sobre el cambio climático, informa el Creaf en un comunicado de este viernes.

"Actualmente hay científicos de Estados Unidos participando en muchos proyectos, y hay que tener en cuenta que no toda la sociedad norteamericana piensa de la misma forma, pero un movimiento geopolítico como este podría comprometer algunas relaciones entre instituciones", detalla Pla.

También ponen el foco en las consecuencias para las comunidades indígenas, ya que muchos proyectos científicos dependen directamente de la participación de la población local: "Comprar a la gente puede ser muy peligroso", advierte el investigador.

EL ÁRTICO SE FUNDE

El investigador advierte de que el Ártico es una de los regiones más sensibles al cambio climático debido a un fenómeno conocido como amplificación ártica, que hace que el calentamiento global sea "mucho más rápido" que en el resto del planeta.

Además, lo que pasa en el Ártico resuena en otras partes del mundo y, de hecho, el clima de todo el hemisferio norte depende, en gran medida, de lo que pasa ahí: "Podemos decir que Groenlandia y el océano Ártico son una región especialmente clave para el planeta, porque su enorme masa de hielo y su dinámica actúa como un regulador del clima global", alerta Pla.