Crean una nueva línea de bus exprés de Cubelles (Tarragona) a Barcelona

Refuerzan con 9 salidas la línea entre Roquetes (Tarragona) y Barcelona a partir del lunes

TARRAGONA, 9 (EUROPA PRESS)

La Generalitat ha creado una nueva línea de bus exprés, la e15.3, entre Cubelles (Tarragona), Vilanova i la Geltrú y Barcelona para reforzar un servicio que actualmente ofrece otra línea exprés, la e15, que une Vilanova (Barcelona) y la capital catalana.

Según ha informado este jueves en un comunicado, se trata de una mejora que se enmarca en el plan de choque que la Conselleria de Territorio está desarrollando para mejorar la red de buses.

La línea tendrá nueve expediciones por sentido de lunes a viernes, con lo que se aumenta la oferta en este corredor, que ha registrado en la línea e15 un 25% más de viajeros en lo que va de año que en 2024, cuando registró 660.490 usuarios.

Otra mejora prevista es el aumento de la oferta del bus exprés e16 entre Roquetes (Tarragona), Sitges (Barcelona) y Barcelona a partir del lunes.

Se suman nueve expediciones, tanto de ida como de vuelta, pasando de 42 a 51 salidas por sentido.

Con estas medidas, la Generalitat quiere dar respuesta "al fuerte incremento de la demanda que se ha producido en estos corredores complementando la oferta del servicio ferroviario" de la línea R2 de Rodalies.