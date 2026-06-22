La Creu Roja lanza una campaña ante el calor extremo, con el foco en los trabajados en exteriores

Imagen de la campaña. - CREU ROJA

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Creu Roja ha impulsado la campaña 'Caliente, Caliente. Frío, Frío' para promover hábitos saludables frente a las altas temperaturas, una iniciativa que este año prioriza la seguridad de las personas que trabajan en exteriores, ha informado este lunes en un comunicado.

Incluye recomendaciones específicas para el entorno laboral en exteriores, como organizar las tareas más exigentes fuera de las horas centrales del día, descansar 10 minutos por cada hora trabajada a la sombra, utilizar protección solar, vestimenta adecuada e hidratarse de manera constante.

Para la población general, la Creu Roja recuerda medidas como evitar el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas, mantener los medicamentos en lugares frescos para evitar que se altere su composición, prestar especial atención a personas vulnerables y no dejar nunca a personas ni mascotas en el interior de vehículos aparcados.

Un estudio estatal de la entidad, basado en 224 encuestas, concluye que el 88% de los usuarios que reciben estos consejos evitan problemas de salud graves, aunque un 5% de los encuestados todavía requirió atención médica debido a episodios de mareos, cansancio extremo o deshidratación.

El personal de la organización ya ha realizado 3.380 llamadas de seguimiento a personas mayores y perfiles crónicos vulnerables durante la última semana para facilitarles consejos básicos frente a las subidas de temperaturas.