Cristiana Morganti y Claudio Tolcachir colaboran en 'The Forest' en el Teatre de Salt (Girona)

Fragmento de 'The Forest'. - ANTONELLA CARRARA - TEMPORADA ALTA

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bailarina y actriz Cristiana Morganti y el director Claudio Tolcachir colaboran en la pieza 'The Forest', que se podrá ver por primera vez en España en el Teatre de Salt (Girona) el 24 y 25 de octubre, como parte de la programación del Temporada Alta.

El espectáculo parte de las experiencias personales de Morganti, que protagoniza la pieza junto a Lisa Lippi Pagliai, para construir "una fábula escénica que mezcla autobiografía, cuentos de hadas y referencias a Shakespeare", informa el Temporada Alta en un comunicado de este miércoles.

La pieza explora "el dolor que provoca sentirse traicionado por aquellas personas en las que se ha depositado una confianza absoluta", así como las consecuencias de la decepción, la rabia y la culpabilidad.

A partir de este material autobiográfico, Morganti y Tolcachir construyen conjuntamente una dramaturgia con monólogos teatrales y elementos cinematográficos, que se suman a los cuentos de hadas y las referencias shakespearianas.

La colaboración entre ambos artistas pone en diálogo el lenguaje corporal de la bailarina italiana con la mirada teatral del director argentino, con una banda sonora que transita entre Sex Pistols, Tom Waits, Bach y Vivaldi.