Cristina Ribes, nueva directora general de la Fundació Vila Casas

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Vila Casas ha anunciado este jueves el nombramiento de Cristina Ribes como nueva directora general y su incorporación el lunes 13 de octubre, ha informado en un comunicado.

Este nombramiento forma parte de la estrategia de refuerzo del equipo directivo y la presidenta, Montserrat Pascual, asegura que "el liderazgo y la experiencia de Ribes impulsarán a la fundación en esta nueva etapa".

Ribes ha sido directora ejecutiva global de la Gasol Foundation (España y Estados Unidos) y previamente ocupó cargos de responsabilidad en Unicef así como también fue delegada de Cruz Roja en la zona de los Grandes Lagos de África.