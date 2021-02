Críticos de Cs piden sustituir a Carrizosa y ven a Arrimadas "alejada de la realidad"

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Críticos con la dirección de Cs han pedido este martes sustituir al líder del partido en Catalunya, Carlos Carrizosa, y, aunque no cuestionan el liderazgo de Inés Arrimadas a nivel estatal, han reprochado su reacción tras la caída del partido naranja en las elecciones catalanas el 14 de febrero, ya que ven la respuesta de "decepcionante y alejada de la realidad".

Lo ha dicho en rueda de prensa el exdiputado de Cs en el Parlament Antonio Espinosa, junto a otros exdiputados y cargos de la formación, después de que Arrimadas afirmara el lunes que se siente "más reforzada que nunca" para continuar en el cargo.

Espinosa ha sostenido que con los resultados de Cs, que ha pasado de 36 a 6 diputados perdiendo más de 950.000 votos, se ha demostrado la incapacidad de la dirección en Catalunya, en sus palabras, por lo que ha exigido convocar unas primarias "limpias y sin trampa" para relevar a Carrizosa.

Pese a no cuestionar su liderazgo, Espinosa ha acusado a Arrimadas de estar "enrocada", de no hacer autocrítica y de no haber analizado bien las causas de los resultados de Cs, y le han reclamado una renovación profunda del partido con cambios y ceses en la dirección.

Así, ha avisado de que, si Arrimadas no atiende a estos cambios y continúa en la "inmovilidad", exigirán convocar un Congreso del partido, y ha advertido de que, si no se hace esta profunda regeneración que reclaman, el partido continuará con malos resultados e, incluso, puede acabar desapareciendo.

Para él, estos resultados no se explican porque el partido no ha sabido movilizar a los votantes como en 2017, ya que cree que esta es la consecuencia, pero ve varias causas, entre ellas la marcha de Arrimadas a Madrid: "Se ha demostrado un gran error del que se ha aprovechado muy bien el PSC".