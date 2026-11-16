El CRO de Veolia en España, destacado en la COP31 como referente en acción climática

Representantes de Veolia en la COP31 - VEOLIA

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Resiliencia Operativa (CRO) de Veolia en España ha sido destacado como una de las 50 iniciativas empresariales internacionales referentes en acción climática en la COP31, informa la empresa en un comunicado este lunes.

El reconocimiento se debe a "su contribución a la resiliencia y la protección de los servicios esenciales del agua para las comunidades locales".

El CRO se encarga de la gestión de emergencias en toda España y es una "instalación estratégica" que está diseñada para desplegar rápidamente los recursos necesarios a fin de garantizar la continuidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en situaciones extraordinarias.

La empresa ha celebrado que este reconocimiento demuestra su capacidad "para desarrollar soluciones que refuerzan la resiliencia de las infraestructuras esenciales frente a fenómenos meteorológicos extremos, al tiempo que impulsan la economía circular y la eficiencia en el uso de los recursos".

El CRO está ubicado en Murcia y cuenta con unas instalaciones de 4.000 metros cuadrados diseñadas para "movilizar rápidamente los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua ante situaciones extraordinarias, como danas, inundaciones, sequías o averías críticas".