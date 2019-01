Cs propone una ley del Síndic de Greuges que regule su jubilación e independencia política

Publicado 29/01/2019 15:28:10 CET

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado que han propuesto en el Parlament aprobar una ley sobre el Síndic de Greuges para regular su jubilación, una mayor independencia política y una exigencia de formación específica sobre administración pública y Derecho.

En rueda de prensa este martes, ha especificado que esto impediría que el síndic, "por falta de acuerdo en el Parlament, se perpetúe eternamente en el cargo", y ha propuesto que sean sus adjuntos quienes, cuando llegue momento del cese, lleven a cabo sus funciones hasta que se produzca el cambio.

Ha defendido que tenga mayor independencia y que esté más desvinculado de la política, sin poder ejercer de síndic habiendo ocupado un cargo político cinco años antes del nombramiento.

Carrizosa ha acusado al actual síndic, Rafael Ribó, de estar "en comités de dirección que llevaron a cabo el golpe a la democracia" --en referencia a comités de organización del 1-O-- y de no hablar de la vulneración de derechos a partir del 6 y 7 de septiembre de 2017, según él.

Por otro lado, el portavoz de Cs ha recordado que pidieron información al Govern sobre las visitas de sus miembros a los presos independentistas, y que les negaron esa información, pero ha destacado que han recurrido a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Esta comisión ha emitido un informe, que se ha tratado este martes en la Mesa del Parlament, y esta ha decidido comunicárselo al Govern, para que pueda proporcionarles la información requerida.

ELECCIONES

Preguntado por una posible convocatoria electoral si no se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado, ha respondido que no se cree que desde el Gobierno central anuncien esta medida "si no tuviesen medio pactados los presupuestos en las prisiones y con los votos del populismo y el separatismo".

Ha pedido al presidente Pedro Sánchez que convoque las elecciones que prometió tras la moción de censura y "no hacer depender su continuidad de los pactos con el populismo y el separatismo".