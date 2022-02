Cs ve a Juvillà (CUP) "peón de Borràs para salvarse a sí misma" al proponer parar el Parlament

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs en el Parlament Anna Grau ha asegurado que el diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, se ha convertido en "un juguete y un peón de la estrategia de (Laura) Borràs para cerrar la Mesa y salvarse a sí misma, porque sabe que acabará siendo imputada".

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los periodistas, en referencia al acuerdo de la Mesa del Parlament de este martes por el que se propone desconvocar la actividad parlamentaria hasta que la Comisión del Estatuto del Diputado no emita un informe sobre si se debe mantener o retirar el acta de Juvillà.

"Juvillà no deja de ser una víctima más de los jugueteos de Laura Borràs con la ley, la Constitución y la democracia y el Parlament. El Parlament que mucho han querido destruir para siempre y esperamos que no lo consiga Laura Borràs. Se cree que el Parlament es un juguete y no la institución suprema de todos los catalanes", ha añadido.

CORTES DE LA MERIDIANA

Grau ha visitado este miércoles por la mañana el tramo de la Meridiana de Barcelona afectado por el corte diario de la vía por parte de activistas independentistas, y ha criticado que esto pasa con la "connivencia de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Catalunya".

Ha sostenido que Cs "no va a dejar pasar una más" y que pedirán tener acceso a un informe en el que, según ella, se estiman las pérdidas económicas de los comerciantes de la zona debido a los cortes de la Meridiana.

"Sabemos que este informe duerme desde hace un año en los cajones del Ayuntamiento; sabemos que a Albert Batlle, como mínimo, le ha llegado y también a otros grupos. Vamos a evaluar este informe porque alguien tiene que pagar por esto", y ha reclamado indemnizaciones para los comerciantes.