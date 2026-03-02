El CSIC lidera el Sismovega, un proyecto para detectar señales precursoras de terremotos

Recreación del funcionamiento del nuevo sistema. - CSIC

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) liderará el proyecto Sismovega para detectar señales precursoras de terremotos, una iniciativa encabezada por Geociencias Barcelona en la Vega Baja del Segura (Alicante), según ha informado este lunes a través de un comunicado.

El estudio analizará de forma continua las propiedades sísmicas de la corteza terrestre en el sureste peninsular, una de las zonas con mayor peligrosidad sísmica de España, donde en 1829 se registró un terremoto que causó centenares de víctimas y graves daños en diversas localidades.

El investigador Ramón y Cajal de GEO3BCN-CSIC y líder del proyecto, Társilo Girona, ha señalado que esta comarca alicantina es una de las áreas con mayor riesgo sísmico del país, un riesgo que se ha visto incrementado por el fuerte crecimiento de población registrado en las últimas décadas.

Con un presupuesto de 300.000 euros y una duración prevista de tres años, Sismovega desplegará una red de 50 kilómetros de fibra óptica para registrar de forma continua las vibraciones del terreno y procesar los datos mediante métodos avanzados de computación, incluida la inteligencia artificial (IA).

El proyecto empleará la técnica DAS (detección acústica distribuida), que convierte cables de telecomunicaciones en una red densa de sensores sísmicos virtuales, lo que permitirá monitorizar el subsuelo y avanzar en la identificación de terremotos.