El CSN avala cambios en las especificaciones técnicas de las centrales Ascó y Vandellós II (Tarragona)

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TARRAGONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente a tres propuestas de cambio a las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas (ETFM) presentadas por el titular de las centrales nucleares Ascó I, Ascó II y Vandellós II (Tarragona), informa este martes.

Lo ha hecho con el objetivo de actualizar las referencias normativas incluidas en el Manual de Cálculo de dosis al exterior y en el de Vigilancia de los Tendones de la Contención, así como adecuar su contenido a los requisitos reguladores vigentes y a la documentación de referencia aplicable.

El pleno ha autorizado la prórroga del convenio entre el CSN y las universidades de Barcelona, Huelva, País Vasco, Sevilla y Politécnica de Valencia para el proyecto Sucora dedicado al establecimiento de criterios para la consideración de suelos o terrenos contaminados radiológicamente.