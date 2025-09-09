El CSN firma un protocolo con el BSC para impulsar la cooperación en seguridad nuclear

Firma del protocolo CSN-BSC con el presidente del CSN Juan Carlos Lentijo y el director del BSC Mateo Valero - CSN

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha firmado un protocolo general de actuación con el consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) para cooperar en seguridad nuclear y protección radiológica.

Con una vigencia de cuatro años, permitirá convenios específicos en ámbitos como el asesoramiento técnico mediante estudios e informes, elaborar conjuntamente publicaciones y desarrollar programas de investigación, informa este martes el CSN en un comunicado.

Estos programas incluyen la aplicación de las últimas técnicas de inteligencia artificial en seguridad nuclear y protección radiológica.

El acuerdo impulsa la colaboración iniciada hace años con reuniones de trabajo sobre necesidades y posibilidades de trabajo conjunto.

Antes de firmar el acuerdo, una delegación del CSN se reunió con el director del BSC, Mateo Valero, y el director del departamento de Computer Applications in Science and Engineering, José María Cela, y visitó el BSC.