Ctesc avala la ley de acompañamiento de 2026 y pide no incluir reformas ajenas a los Presupuestos

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha aprobado este lunes el dictamen sobre el Anteproyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos, pero pide que la norma se ciña a aspectos derivados de las cuentas y no incorpore reformas "de gran alcance" ajenas a las cuentas, informa en un comunicado.

El órgano consultivo, que ha valorado el "alto grado de consenso" entre los agentes sociales y económicos, considera que el texto actual incluye cambios legislativos en materias como el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), urbanismo u organización del sector público que deberían tramitarse por otras vías para garantizar un debate parlamentario con mayores garantías, textualmente.

En el dictamen, solicitado por la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, el Ctesc también lamenta que se haya utilizado el procedimiento de urgencia y recomienda que en próximos ejercicios se tramite de forma ordinaria para disponer del "tiempo adecuado" para analizar una norma de tal complejidad.

REVISIÓN DE TASAS Y SIMPLICACIÓN

En el apartado fiscal, el Consejo analiza la reorganización y creación de nuevas tasas y advierte de que, en algunos casos, los incrementos previstos son "excesivos".

Por ello, pide revisar o modular estas subidas al considerar que no siempre presentan una justificación suficiente.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Asimismo, insta al Govern a acelerar la simplificación administrativa, especialmente para autónomos, micro y pequeñas empresas y entidades sociales pequeñas.

Entre sus propuestas destacan la creación de un modelo único de solicitud para trámites comunes, la declaración responsable como mecanismo de verificación previa suficiente y que las entidades pequeñas puedan justificar subvenciones, autorizaciones, registros o declaraciones asociadas mediante módulos o costes estándar para reducir la carga documental.

PERSPECTIVA SOCIAL Y DATOS

El Ctesc ve "imprescindible" que la ley refuerce la perspectiva social y la inclusión, garantizando la accesibilidad universal en todos los trámites y plataformas digitales para evitar discriminaciones por discapacidad, edad o condición socioeconómica.

En este sentido, ha reclamado que se lleven a cabo "las adaptaciones razonables necesarias y asegurando que ningún requisito administrativo o procedimental suponga una barrera innecesaria".