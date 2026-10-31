Cuarto detenido por los altercados del sábado pasado en el centro de Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado al mediodía en Cabrera d'Anoia (Barcelona) a una cuarta persona presuntamente relacionada con los altercados del sábado pasado en el centro de Barcelona: un hombre de 21 años presuntamente instigador y dinamizador del grupo 'Blocus'.

El detenido era presuntamente el administrador de uno de los grupos de comunicación que se crearon para facilitar la coordinación de los participantes, ha informado la policía catalana en un comunicado.

Los Mossos han constatado que el acceso a este grupo se había promocionado mediante la difusión de un cartel en TikTok que llevaba un código QR con acceso directo a un canal de WhatsApp.

El detenido "habría tenido una participación activa en la dinamización del grupo" y se encontraba en Barcelona durante los altercados del sábado pasado.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Los Mossos han desplegado este sábado por la tarde en la plaza Catalunya de Barcelona y sus alrededores un dispositivo "preventivo" ante una nueva convocatoria de 'Blocus', y han hecho identificaciones de grupos de personas "susceptibles de llevar objetos".