El cuarto premio de Esplugues (Barcelona) riega un bar con tres millones

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración número 4 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), 'El ninot de la sort', ha vendido 15 décimos de un cuarto premio de la Lotería de Navidad --el 25.296-- a un bar del municipio, regándolo con un total de 3 millones de euros, y el propietario de la administración, Josep Farré, ha afirmado que ha llamado al dueño del bar y que "no se lo creía".

El lotero ha explicado que el bar premiado ha sido 'La paradeta ibèrica', de Esplugues de Llobregat, un negocio que "cada año" compra a esta administración y que por primera vez se ha visto beneficiado con un premio de la Lotería de Navidad, ha explicado Farré en declaraciones a Europa Press este jueves, tras afirmar que el año pasado también dieron un cuarto premio de esta lotería.

"Le he llamado porque me acabo de enterar ahora mismo, hemos mirado quien lo tenía y lo tenía este cliente. Estaba muy contento y me ha dado las gracias. Supongo que no se lo creía aún", ha añadido.