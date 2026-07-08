Cuatro ayuntamientos de Barcelona dan trabajo a 20 personas vulnerables junto a Veolia y Cruz Roja

Imagen de la presentación del programa este martes en Granollers. - VEOLIA

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Ona Activa't, una iniciativa que busca impulsar la inserción laboral de personas en vulnerabilidad, contará con 20 seleccionados de los municipios catalanes de Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès y la Roca del Vallès (Barcelona).

Es la primera vez que el proyecto, impulsado por estos ayuntamientos junto a la Cruz Roja y Veolia, se despliega de forma coordinada en la comarca del Vallès Oriental, una fórmula que busca "sumar recursos y generar un impacto social mayor", explican en un comunicado conjunto.

Consideran que el modelo de trabajo mancomunado permite compartir conocimiento, optimizar recursos, generar economías de escala e incrementar la eficiencia del programa, además de ampliar las oportunidades laborales para los participantes.

Los cuatro ayuntamientos han identificado a los participantes a través de los servicios sociales municipales, y accederán a itinerarios personalizados de acompañamiento.

El programa Ona Activa't combina la orientación laboral individualizada, el trabajo competencial, la formación, talleres grupales y acompañamiento en el proceso de inserción laboral.